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وصول 5 ملايين جرعة من لقاح طاعون المجترات الصغيرة

سيشرع في توزيعها على الولايات المتضررة:
وصول 5 ملايين جرعة من لقاح طاعون المجترات الصغيرة

idir demiche 1 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 20 زيارة

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمس ، عن وصول الدفعة الأولى من لقاحات داء طاعون المجترات الصغيرة وشرع في توزيعها على الولايات المتضررة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي في “الفايسبوك” أنها استلمت أمس الخميس الفارط  الدفعة الأولى من اللقاحات والمقدرة بخمسة ملايين جرعة ، التي سيتولى المعهد الوطني للطب البيطري بتوزيعها ابتداء منأمس وفي أفضل الظروف على مستوى جميع ولايات الوطن. وأضاف ذات المصدر أنه تم توفير جميع الوسائل المادية والبشرية على المستوى المركزي والمحلي للشروع في عملية التلقيح مباشرة فور استلام اللقاحات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استلام الكميات الأخرى من اللقاحات في أقرب الآجال و سيتم توزيعها من خلال نفس الجهاز، في جميع أنحاء الوطن للسماح بتلقيح كل المواشي.  ودعت الوزارة جميع الفاعلين (سلطات محلية ومربي المواشي) إلى مد يد المساعدة للمصالح المختصة المجندة، قصد تمكينها من القيام بمهمته في أحسن الظروف ولضمان نجاح هذه العملية ذات المنفعة الوطنية

ف-س

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