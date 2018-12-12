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وسام العالم الجزائري في طبعته 11 يذهب للدكتور جمال لكحل

Sabrina Kerkouba 12 ديسمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 122 زيارة

 

 

يرتقب أن تسلم مؤسسة وسام العالم الجزائري، وسام العالم الجزائري، في طبعته 11، للدكتور جمال لكحل، وذلك يوم السبت 15 ديسمبر 2018، بدار أوبرا الجزائر –بوعلام بسايحالجزائر العاصمة-، ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى العاشرة، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

وقد توج وسام العالم الجزائري كلّ من الدكاترة الأعلام: شيخ المؤرخين وقدوة الباحثين “د. أبو القاسم سعد الله” رحمه الله سنة، الأديب الشاعر “د. محمد ناصر” والفيزيائي الفلكي “د. جمال ميموني”، الفيلسوف المؤمن “د. عبد الرزاق قسوم” والأديب الصحفي “أ. محمد الهادي الحسني”، العالم العامل “د. سعيد بويزري”، العالم الرياضي ضمن الجماعة العلمية ”د. محمد بولنوار زيان، العالم العالمي البروفيسور ”د. كمال يوسف تومي” والفقيه المصلح الشيخ ”عبد الرحمن بعموري”، العالم بروح العابد البروفيسور “د. أحمد جبار”، الطبعة الثامنة 2015: العالم في خُلقِه البروفيسور “د. بلقاسم حبة”، الحكيم المربي د بن عيسى عبد النبي”، رائد النشر في العالم الإسلامي “أ. محمد عدنان سالم” و”المعلم الجزائري” بذرة الخير وغَدُ الجزائر.

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