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وزير تونسي يعترف “بفضل الجزائر تم حل مشكلة حركة الطيران في تونس”

الجزائر زودت تونس بـ30 شاحنة من وقود الطائرات:
وزير تونسي يعترف “بفضل الجزائر تم حل مشكلة حركة الطيران في تونس”

islam kaabech 4 سبتمبر 2018 الحدث اضف تعليق 66 زيارة

قال وزير الطاقة التونسي المقال من منصبه خالد قدور، خلال حضوره في برنامج على قناة “نسمة” التونسية، إن تونس تمكنت من توفير حاجياتها من الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف “بفضل توريد لكميات التي تلزمها من الكهرباء من الجزائر”.

وأقر الوزير التونسي بأن الجزائر “كان لها كذلك الفضل في حل إشكال متعلق بحركة الطيران بتزويد تونس بـ 30 شاحنة محملة بوقود الطائرات خلال الفترة الصيفية”.

وأكد خالد قدور، أن “هناك من طلب من وزارة الطاقة شراء الطاقة من جهة أخرى (لم يكشفها) بسعر 9 دينارات للكيلواط الواحد في حين أن تونس ثمنه في تونس في حدود 205 مليما”.

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