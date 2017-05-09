حملت مواقع جزائرية وتونسية تصريحات لوزير البيئة التونسي رياض المؤخر الذي قال في ندوة بالعاصمة الإيطالية روما أنه ” عندما أسمع السؤال أين تقع تونس ، أستحي بأن أقوم بالرد بأنها تقع بجانب الجزائر البلد الشيوعي، وليبيا البلد المخيف ” على حد قوله.

أوردت بعض المواقع الإخبارية الجزائرية على غرار ” ألجيري باتريوتيك ” الذي كان أول من نقل مقالا أكد فيه أن وزير البيئة التونسي رياض الموخر قد أساء للجزائر خلال ندوة صحفية بروما، عندما قال أنه ” يفضل القول بأن تونس تقع تحت إيطاليا على القول بأنها بجانب الجزائر البلد الشيوعي وليبيا البلد المخيف “، في المقابل نفى رياض الموخر في تصريح لقناة ” النسمة ” التونسية نفيا قاطعا ما نسبته هذه الصحف الإلكترونية من هذا الكلام “القاسي” في حق جيران تونس، مشددا على أن الأمر مجرد سوء فهم مؤكدا في السياق ذاته أن عديد الصحفيين كانوا موجودين في عين المكان وبإمكانهم إثبات أن كلامه تم إخراجه من سياقه.

وأفاد الوزير التونسي في حكومة يوسف الشاهد الذي ينتمي لحزب ” آفاق تونس ” أن الأمر يتعلّق بأنه قال في إطار مزحة ودردشة مع وزير الخارجية الايطالي أنه عندما كان طالبا في أمريكا، كان يضطرّ للقول بأنّ تونس تقع تحت إيطاليا لأن الأمريكيين يعتقدون أن الجزائر بلد شيوعي ولا يعرفون ليبيا إلا عبر القذافي، كما أكد المتحدث أنه لا يوجد أي وزير أو مسؤول سياسي في تونس يمكن أن يقوم بتصريحات عدوانية تجاه الجزائر نظرا للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، لكن حسب الفيديو المسرب والمترجم من الإيطالية إلى العربية الذي تحصلنا عليه يبين كلام الوزير التونسي حرفيا من دون أن تفتري عليه المواقع الإخبارية في الجزائر، ما يؤكد صحة ما نسب إليه من أقوال أمام الإيطاليين.

وقد أثار الموضوع جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن وقعت هذه التصريحات على المواقع الإخبارية في تونس والجزائر على حد السواء حيث أكد الناشطون التونسيون على الفايسبوك رفضهم لكل ما يمكن أن يسيء للعلاقات بين الشقيقتين، منوهين بدور الجزائر في دعم تونس ما بعد الثورة.

إسلام كعبش