دعا وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، الأئمة المنتدبين لمسجد باريس إلى الالتزام بمبادئ الدين الإسلامي التي تنص على الاحترام والعدل والحكمة في التعامل مع مجتمع البلد المضيف، وأكد رفضه لتقييد الإمام في الخطبة.

وقال الوزير في كلمة له خلال ملتقى تكويني، أمس، بدار الإمام بالمحمدية بالعاصمة، لفائدة 49 إماما سيتوجهون قريبا إلى مسجد باريس لمزاولة عملهم هناك لمدة أربع سنوات، انه على الإمام “احترام قوانين البلد المضيف وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل وفق اتفاقية التعاون المبرمة بين الجزائر وفرنسا في هذا المجال”، وأكد على وجوب “احترام حقوق الإنسان من خلال إضافة قيم ايجابية جديدة ينص عليها الدين الإسلامي الحنيف في للبلد المضيف والتمسك بالهوية الوطنية”.

وأشار بلمهدي في هذا الإطار إلى “دور إدارة مسجد باريس في التكفل بالأئمة وتقديم المساعدات اللازمة لهم وحماية حقوقهم”، ودعا الأئمة إلى اعتماد خطاب مسجدي يحترم الآخرين.

كما ذكر بأهمية هذا الملتقى التكويني الذي سيدوم يومين ويتم خلاله “تلقين الأئمة طرق ومناهج التعامل مع الآخرين بطرق علمية وحضرية خدمة للإسلام في هذا البلد الأجنبي”.

في سياق متصل دعا الوزير على وجوب “وضع دليل يحتوي على توجيهات يلتزم بها الإمام أثناء أداء مهمته النبيلة في مسجد باريس حتى يكون حاملا لرسالة الإسلام الحقيقية”، وأكد أن هذه الدفعة ستستفيد أيضا، في إطار اتفاقية أبرمت مع مسجد باريس وجامعة السوربون، من معطيات علمية في مجال التعامل مع المجتمع الفرنسي ومع الجالية المسلمة في هذا البلد.

من جانب آخر، أكد الوزير رفضه لتقييد الإمام في الخطبة، و قال أن الإمام يجب أن يوجه فقط ولا يقيد في خطبته التي يلقيها على المصلين، غير انه أضاف قائلا: “البلد له قوانين ، وعلى الإمام أن يضبط نفسه، وان يتأقلم مع الظروف الجديدة، وأن يقدم رسالة الإسلام ورسالة الجزائر “.

من جانبه، أكد مدير إدارة مسجد باريس، محمد ونوغي، على “أهمية إرسال بعثات من الأئمة من ذوي الكفاءات العلمية والدينية الرفيعة”، و أكد ضرورة “التحكم في اللغتين العربية والفرنسية من أجل تعزيز التواصل بين كل المسلمين وكذا مع الجالية الجزائرية المقيمة هناك، لاسيما الشباب منهم، لاطلاعهم على المبادئ الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف”. ودعا الأئمة المنتدبين إلى “التواصل مع إدارة مسجد باريس والالتزام بقوانين البلد المضيف مع احترام الجميع في الخطاب المسجدي”.

رزيقة.خ