في أول خرجة له بعد تعيينه على رأس القطاع: وزير الشؤون الدينية في مواجهة مطالب الائمة

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بالمهدي، أنه سيعمل على إصلاح قطاع الشؤون الدينية، وأكد أنه لا يريد فرض أي خطاب على الائمة، ودعا إلى تغليب مصالح الوطن على المصلحة الخاصة.

وقال الوزير خلال لقاء بدار الإمام، أول أمس بمناسبة إحياء ذكرى “الاسراء والمعراج” أنه عازم على “اصلاح قطاع الشؤون الدينية وخدمة الائمة وأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار”.

وأضاف بلمهدي مخاطبا الائمة الذين طرحوا جملة من المشاكل التي تواجههم ولم تجد طريقها إلى الحل لحد الآن، أنه “لا يريد فرض أي خطاب على الأئمة” وأنه سوف يعمل جاهدا على إيجاد حلول للمشاكل والانشغالات المطروحة من طرف الأئمة وموظفي القطاع.

كما أبرز الوزير دور الخطاب المسجدي في محاربة الفساد وإصلاح المجتمع، مشيرا الى ان الإمام “مطالب برفع هذه التحديات بالنظر الى وظيفته النبيلة”.

من جهته، ذكر رئيس النقابة المستقلة لقطاع الشؤون الدينية والاوقاف، جمال غول، أن الائمة “ليسوا تابعين لأي سلطة وأنهم اصحاب رسالة أدوها منذ الاستعمار ولازالوا يؤدونها بعيدا عن وصاية أي جهة كانت”.

رزيقة.خ