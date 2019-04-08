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وزير الشؤون الخارجية السيراليونيي في زيارة رسمية إلى الجزائر

Razika kherkhache 8 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 64 زيارة

يقوم وزير الشؤون الخارجية السيراليونيي آلي  كابا، بزيارة رسمية إلى الجزائر ابتداءً من اليوم الاثنين، حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أنّ “وزير الشؤون الخارجية  والتعاون الدولي السيراليونيي  آلي كابا، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 8 و9 أفريل 2019 بدعوة من وزير  الشؤون الخارجية صبري بوقادوم”. وأضاف البيان أن “هذه الزيارة التي تندرج في إطار علاقات  الصداقة التي تربط البلدين ستسمح  بتقييم حالة التعاون الثنائي و دراسة آفاق تعزيزها”.كما ستشكل الزيارة فرصة للوزيرين “لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية و  الدولية ذات الاهتمام المشترك”.

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