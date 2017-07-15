أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، يوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة تكاتف جميع المعنيين بقطاع السياحة للنهوض به وجعله أحد البدائل الاقتصادية للخروج من التبعية للمحروقات.

وقال الوزير في كلمة له خلال مراسم تسلم المهام “سنعمل وسنسعى جاهدين سويا وذلك طبقا لمخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قصد إعطاء دفع قوي للقطاع وذلك باستغلال الطاقات السياحية والطبيعية التي تزخر بها الجزائر”، مشيرا في هذا الإطار إلى السياحة الشاطئية والحموية والجبلية وخاصة السياحة الصحراوية التي تزخر بتراث مادي وغير مادي سواء ما تعلق بالقصور أو مختلف الآثار التاريخية والحضارية وكذا التراث الموجود بمنطقتي الطاسيلي والهقار”.

من جهته، دعا عمراني حملاوي رئيس ديوان الوزير الأول إطارات القطاع إلى “تكثيف الجهود وتنسيق العمل مع المسؤول الاول على القطاع من أجل تحقيق الاهداف المرجوة في هذا المجال طبقا لمخطط عمل الحكومة وبرنامج الرئيس بوتفليقة”.

وأثنى حملاوي الذي مثل الوزير الاول عبد المجيد تبون في مراسم تسلم المهام على جهود الوزراء السابقين الرامية “للاقلاع بالسياحة وجعل هذا القطاع يساهم في تحقيق التنمية خارج المحروقات تماشيا مع المكونات السياحية والطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها مختلف مناطق الوطن”.

ق.و