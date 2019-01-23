وزير الداخلية الإيطالي :ماكرون رئيس سيئ جدا ويقول ما لا يفعل

واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني هجومه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث اعتبر في مقطع فيديو نشره يوم أول أمس على صفحته

على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن الإنتخابات الأوروبية ستكون فرصة للشعب الفرنسي “للتخلص” من ماكرون.

وقال في هجومه: “إنني أقف بكل كياني وجهودي إلى جانب الشعب الفرنسي إلى ملايين الرجال والنساء الذين يتعايشون مع حكومة سيئة جدا ورئيس جمهورية غاية في السوء أيضا. أنا لست ضد الشعب ولا المواطنين والعمال في فرنسا

ووصف زعيم اليمين المتطرف الإيطالي ماكرون “بالرئيس السيء”، مشددا على أنه ينبغي أن يسمح الرئيس الفرنسي للمهاجرين المتواجدين على الحدود الإيطالية بالعبور إلى فرنسا

وقال في هذا الصدد: “إن خلافي هو مع ماكرون الذي يقول ولا يفعل. يحاضرنا في العطاء والخير والكرم والتضامن ثم يلقي بآلاف المهاجرين على حدودنا. أتمنى ان يتمكن الشعب الفرنسي من التخلص من رئيس سيئ جدا في القريب العاجل

وفي حربه الكلامية ضد الرئيس إقترح سالفيني إسم زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي مارين لوبان كبديل لماكرون لتولي منصب الرئاسة