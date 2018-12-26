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وزير الخارجية الياباني يزور الجزائر اليوم

Fella Soltani 26 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 70 زيارة

يشرع وزير الشؤون الخارجية الياباني، تارو كونو، اليوم، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم إلى غاية الـ 28 ديسمبر الجاري

وتندرج الزيارة في إطار علاقات الصداقة و التعاون القائمة بين الجزائر و اليابان، حيث سيتباحث وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل مع نظيره الياباني حول العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها لاسيما الاقتصادية و كذا حول السبل و الوسائل التي من شأنها إعطاء دفع جديد للمبادلات و الشراكة الاقتصاديين ما بين البلدين

كما ستسمح الزيارة بمواصلة المشاورات السياسية و تبادل الآراء و التحاليل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك

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