وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يكشف: الحساب المالي لانجاز فيلم “الأمير عبد القادر” مجمد

عاد الحديث مجددا عن فيلم “الأمير عبد القادر”، حيث أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بالجزائر العاصمة إن الحساب المالي لمشروع انجاز فيلم حول سيرة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر لهذا العمل السينمائي مجمد حاليا.

وبرر الوزير -في رده على سؤال شفوي للنائب يوسف برشيد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني- أن أسباب تجميد الحساب المالي لذات المشروع الذي كلفت بإنجازه في البداية الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، تقنية ولوجيستيكية، تتعلق أساسا بالسيناريو و الديكور قبل أن يعاد بعث انجاز هذا العمل في 2011 بتمويل من الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة “لوناد” يقدر بـ مليارين (2) دينار.

وأضاف ميهوبي، بأنه لا يمكن للوزارة التصرف في الحساب المالي لإنتاج مشروع فيلم آخر، مؤكدا ا ن الفيلم حول الأمير عبد القادر يبقى “قائما إلى حين توفر السيولة المالية” لإنجاز فيلم عالمي “يليق بمكانة و قيمة الأمير عبد القادر”، مشيرا بأن المبلغ الذي خصص للمخرج و المنتج “تم بعقود موثقة” بين الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي (أرك) و المنتج الفرنكو-أمريكي الذي “تحصل على المبلغ المتفق عليه” بين الطرفين.