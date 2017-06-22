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وزير التجارة يستقبل الشركاء والفاعلين المهنيين و الاجتماعيين

eldjazair 22 يونيو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 23 زيارة

استقبل وزير التجارة السيد أحمد ساسي العديد من الشركاء والفاعلين المهنيين و الإجتماعيين من نقابات وجمعيات وإطارات قطاع التجارة، حسبما أعلنته الوزارة في بيان الاربعاء.
وحسب البيان فإن هذه اللقاءات تدخل في إطار سلسلة الاجتماعات التي باشرها السيد ساسي مع الشركاء المهنيين والاجتماعيين حيث قام باستقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين و الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات و النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص و الفدرالية الجزائرية للمستهلكين والاتحاد الوطني لحماية المستهلك والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وفدرالية المصنعين والمنتجين الجزائريين وغيرهم.
وتمحورت مواضيع هذه اللقاءات التي تعد انطلاقة حقيقية في فتح الحوار حول الرهانات والتحديات التي تواجه القطاع من اجل الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال تشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة الاحتكار والمضاربة وغيرهما من الممارسات التجارية اللاشرعية.
ق.و

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