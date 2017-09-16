

ترأس وزير الاتصال جمال كعوان يوم الخميس بمقر الوزارة اجتماع عمل ضم المدراء العامين للمؤسسات التابعة للقطاع، وهذا في اطار التحضير للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل حسبما جاء في بيان للوزارة.

و أوضح المصدر أن هذا الاجتماع الذي عقد بعد تنصيب اللجنة الفرعية للاتصال للانتخابات المحلية قد سمح للوزير “بإبلاغ الاطارات المسيرة لهذه المؤسسات العمومية بالقرارات و التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية لتحضير و تنظيم الانتخابات المحلية”.

و اضاف المصدر أن كعوان “استمع للإطارات المسيرة بخصوص مختلف التدابير التي اتخذتها مؤسساتهم في إطار التحضير للانتخابات المحلية كما تكفل ببعض القضايا تحسبا للاجتماع المقبل للجنة الوطنية”.

ق.و