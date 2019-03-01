إلتقى صبيحة الأمس الخميس وزير الإتصال جمال كعوان بجمع من الصحفيين المنضمين لوقفة إحتجاجية بساحة حرية الصحافة ولقاء وزير الإتصال جاء مباشرة بعد انتهائه من جلسة رد الوزير الأول على اسئلة النواب في المجلس الوطني الشعبي الخاصة ببيان السياسة العامة

وكان نزول وزير الإتصال لساحة حرية الصحافة أثناء الوقفة الإحتجاجية فرصة تبادل فيها أطراف الحديث مع الصحافيين المنظمين للوقفة، والتي دارت حول مبادئ حرية التعبير، وكان خطاب مسؤول القطاع خلالها مع الصحفيين كزميل أولا قبل وزير، و أجاب خلالها على كافة أسئلة الصحفيين، مذكرا جموع الصحفيين بأن حرية الصحافة مكفولة دستوريا، وهي الأساس الذي حرص رئيس الجمهورية حرصا شخصيا على تثبيتها في آخر مراجعة دستورية

وزير الإتصال أكد للصحفيين خلال لقاء أمس أن حرية التعبير حقيقة مرسخة وضامنها أطر قانونية حرص رئيس الجمهورية شخصيا وبطريقة مباشرة على متابعتها وهو متابع لها دوما وخاصة بقول رئيس الجمهورية أن الإعلامي في الجزائر محاط بحماية الله والدولة والقانون

كعوان الذي حرص خلال حديثه على التأكيد أن حرية التعبير حقيقة مرسخة ، نواه أنه قد يخطأ البعض في ترجمتها مما قد يسيئ في بعض الأحيان لهذا المكسب، مضيفا أنه يبقى واجبا على الصحفيين الدفاع على هذا المكسب

رزاقي.جميلة