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وزير الإتصال كعوان ..الإعلامي في الجزائر محاط بحماية الدولة والقانون

في لقائه بالصحفيين خلال وقفتهم الإحتجاجية:
وزير الإتصال كعوان ..الإعلامي في الجزائر محاط بحماية الدولة والقانون

Djalila Rezzaki 1 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 170 زيارة

إلتقى صبيحة الأمس  الخميس وزير الإتصال جمال كعوان بجمع من الصحفيين المنضمين لوقفة إحتجاجية بساحة حرية الصحافة ولقاء وزير الإتصال جاء مباشرة بعد انتهائه من جلسة رد الوزير الأول على اسئلة النواب في المجلس الوطني الشعبي الخاصة ببيان السياسة العامة

وكان نزول وزير الإتصال لساحة حرية الصحافة أثناء الوقفة الإحتجاجية فرصة تبادل فيها أطراف الحديث مع الصحافيين المنظمين للوقفة، والتي دارت حول مبادئ حرية التعبير، وكان خطاب مسؤول القطاع خلالها مع الصحفيين كزميل أولا قبل وزير، و أجاب خلالها على كافة أسئلة الصحفيين، مذكرا جموع الصحفيين بأن حرية الصحافة مكفولة دستوريا، وهي الأساس الذي حرص رئيس الجمهورية حرصا شخصيا على تثبيتها في آخر مراجعة دستورية

وزير الإتصال أكد للصحفيين خلال لقاء أمس أن حرية التعبير حقيقة مرسخة وضامنها أطر قانونية حرص رئيس الجمهورية شخصيا وبطريقة مباشرة على متابعتها وهو متابع لها دوما وخاصة بقول رئيس الجمهورية أن الإعلامي في الجزائر محاط بحماية الله والدولة والقانون

كعوان الذي حرص خلال حديثه على التأكيد أن حرية التعبير حقيقة مرسخة ، نواه أنه قد يخطأ البعض في ترجمتها مما قد يسيئ في بعض الأحيان لهذا المكسب، مضيفا أنه يبقى واجبا على الصحفيين الدفاع على هذا المكسب

رزاقي.جميلة

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