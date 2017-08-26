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وزير الأشغال العمومية و النقل يستقبل السفير الاسباني بالجزائر

eldjazair 25 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 22 زيارة

استقبل وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان يوم الخميس بالجزائر سفير اسبانيا بالجزائر سانتياغو كاباناس حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و قد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى العناصر الأساسية للتعاون والشراكة بين الجزائر و اسبانيا كما بحثا الوسائل الكفيلة بتطويرها.
المناسبة كانت أيضا فرصة للجانبين لعرض ومناقشة النقاط ذات الاهتمام المشترك خصوصا ما تعلق منها بقطاع النقل البحري و الجوي و البري والتي هي محل متابعة مستمرة من كلا الجانبين يضيف ذات المصدر.
وقد ثمن الوزير و السفير الاسباني مستوى “علاقات التعاون الجيدة ” التي تربط البلدين في قطاع الأشغال العمومية و النقل.
ق.و

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