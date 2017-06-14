وزيرة الدفاع الألمانية: لا تحولوا الحرب على داعش لمعركة ضد الإسلام

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، اليوم الجمعة من تحويل الحرب ضد تنظيم داعش إلى معركة ضد كل المسلمين. وقالت وفقاً لنص لخطابها في أول يوم من مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية “علينا أن نكون حذرين من عدم تحويل هذه الحرب إلى جبهة ضد الإسلام والمسلمين بشكل عام” في تحذير ضمني للولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس أنه سيصدر أمراً تنفيذياً جديداً لاستبدال قراره المثير للجدل بفرض حظر السفر إلى الولايات المتحدة على مواطني سبع دول مسلمة. وقال إن الأمر يهدف إلى حماية البلاد من الهجمات الإرهابية. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إن ألمانيا في حالة حرب ضد تنظيم داعش وليس الإسلام. وقبل ذلك كانت ميركل اعتبرت – معلقة على تقييد ترمب دخول مواطني 7 دول مسلمة أن “مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقاً تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديداً هنا الإسلام”.