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وزيرة الدفاع الألمانية: لا تحولوا الحرب على داعش لمعركة ضد الإسلام

yassin bouras 13 يونيو 2017 الحدث تعليق واحد 72 زيارة

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، اليوم الجمعة من تحويل الحرب ضد تنظيم داعش إلى معركة ضد كل المسلمين. وقالت وفقاً لنص لخطابها في أول يوم من مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية “علينا أن نكون حذرين من عدم تحويل هذه الحرب إلى جبهة ضد الإسلام والمسلمين بشكل عام” في تحذير ضمني للولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس أنه سيصدر أمراً تنفيذياً جديداً لاستبدال قراره المثير للجدل بفرض حظر السفر إلى الولايات المتحدة على مواطني سبع دول مسلمة.  وقال إن الأمر يهدف إلى حماية البلاد من الهجمات الإرهابية. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إن ألمانيا في حالة حرب ضد تنظيم داعش وليس الإسلام. وقبل ذلك كانت ميركل اعتبرت – معلقة على تقييد ترمب دخول مواطني 7 دول مسلمة أن “مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقاً تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديداً هنا الإسلام”.

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تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    13 يونيو 2017 في 15 h 29 min

    Juin 2017 la fin de Daech la fin de Boko Haram et l’application de la charia islamique par les pays musulmans après ces avertissements d’ ALLAH ces multiplies séismes en Turquie en Indonésie et en Algérie avant les dix derniers jours de Ramadan pour éviter l’extermination des pays musulmans et non musulmans par ces punitions d’ ALLAH les forts séismes tsunami volcan déluge feu de forêt astéroïde les météorites si la fin du monde aux êtres humains de se convertir a l’islam pour éviter l’enfer.

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