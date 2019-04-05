وزيرة الثقافة مريم مرداسي تعزي عائلة التشكيلي الراحل نور الدين فروخي

عزت وزيرة الثقافة مريم مرداسي، عائلة الفنان التشكيلي الراحل “نور الدين فروخي” الذي توفي يوم الاربعاء بمرسيليا فرنسا، في بيان لوزارة الثقافة.

ووفق ماجاء في ذات البيان، فإن المرحوم فروخي يعتبر من أبرز الأسماء و الشخصيات الفاعلة في عالم الفن التشكليلي في الجزائر حيث لم يكن فنانا تشكيليا فحسب، بل درّس هذا الفن لعدة سنوات بالمدرسة العليا للفنون الجميلة، كما أسّس إلى جانب نخبة من الفنانين التشكيليين مجموعة “السبّاغين” التي كانت تدعو الى تجديد الفن الجزائري وحرية الفنانين، تاركا وراءه رصيدا كبيرا من المعارض الجماعية في الجزائر، و أوروبا، وفي بلدان أخرى من المغرب العربي.