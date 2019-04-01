وزيرة الثقافة الجديدة مريم مرداسي ترد على منتقديها: أنا إبــــنة عـــائلة

في أول تصريح صحفي لوزيرة الثقافة الجديدة مريم مرداسي، على منتقديها والذين شنوا ضدها وضد عائلتها حملة مشينة، أكدت الوافدة الجديدة على مبنى العناصر، بأنها سترد عليهم بالعمل، وستكرس كل مجهوداتها لتفنيد مايتم تداوله.

وقالت ذات المسؤولة، خلال حفل تسليم المهام بينها وبين وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة، “أنا ابنة عائلة، وحاملة لاسم ولقب، والشيء الذي آلمني هذه الحملة الموجهة ضدي، لذلك -تضيف- ردي سيكون بالمثابرة والكد، وهؤلاء الذي يسعون لتشويه سمعتي، واذا لهم عائلات، عليهم أن يكونوا محترمين، ويحترمون شخصيتي وشخصية كل الناس، حتى لا يتضرر أحد.

وأبرزت المتحدثة، أنها من قسنطينة ومن عائلة محافظة، وكل أفرادها محترمون، مبدية في سياق آخر عن اعتزازها وشرفها، في أن تكون .أصغر وزيرة في الحكومة الجزائرية

صبرينة كركوبة