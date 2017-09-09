

دعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية يوم الخميس بتلمسان إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل التكفل الجيد بتمدرس فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر مختلف المراكز الخاصة بهم.

وقد أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية يوم الخميس من تلمسان إشارة افتتاح الدخول المدرسي 2017/2018 لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الوزيرة خلال مراسم الافتتاح التي جرت بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بحي بروانة بتلمسان أن الوزارة الوصية ” تعمل على استدراك عشرة مراكز خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تعاني حاليا من بعض المشاكل من أجل فتح في الدخول المدرسي المقبل 240 مركزا وتعزيز المراكز الموجودة حاليا وعددها 230 مركزا على المستوى الوطني”.

وأوضحت الوزيرة خلال زيارتها لبعض مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالولاية أنه يجب التنسيق ما بين قطاعات النشاط الاجتماعي و التربية و التكوين المهني و كذا البيئة من اجل “خلق نشاطات جديدة داخل هذه المراكز لتمكين الطفل المعاق من التكيف و التعلم بسرعة للالتحاق بالأقسام الخاصة عبر المدارس الابتدائية و الاندماج في مراكز التكوين المهني”.

ومن جهة أخرى أشادت الدالية بالدور الذي يقوم به طاقم هذا المركز في تنمية قدرات هذه الشريحة من المعاقين لمختلف الدرجات قائلة أن “هذا يستدعي بذل جهد وتكريس الوقت والتضحية”.

ودعت الوزيرة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إدماج هذه الفئة في الوسط المهني “نظرا لعجزها على مواصلة الدراسات العليا” على حد تعبيرها.

وثمنت ذات المسؤولة مجهودات مديريتي التربية والتكوين والتعليم المهنيين لتحسين عملية التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال فتح الأقسام الخاصة عبر المدرس الابتدائية والإدماج في الوسط المهني.

ومن جهة أخرى قالت الوزيرة أن فئة المحسنين والمتطوعين وكل الإدارات ومؤسسات الدولة التي تساعد هذه المراكز “دليل على تضامن كل الفئات وشرائح المجتمع من أجل التكفل بهذه الشريحة من المعاقين”.

ق.و