قال وزراء ومسؤولون عرب في تصريحات لهم، خلال مشاركتهم في مؤتمر “أديبيك” للنفط والغاز بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إن أسواق النفط بدأت في استعادة توازنها بوتيرة متسارعة ومن المتوقع أن تستمر على ذات المنوال خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع هؤلاء، أن يساهم اتفاق “أوبك”، خلال اجتماعها نهاية الشهر الجاري، على تمديد آخر لاتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد مارس المقبل، في تعزيز كبير لأسعار النفط، التي من المتوقع أن تستهدف حاجز الـ70 دولارا للبرميل في المدى المتوسط.

سوق النفط العالمية بدأت في استعادة توازنها

وقال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، إن سوق النفط العالمية بدأت في استعادة توازنها بوتيرة متسارعة خلال العام الحالي.

وأشار، في كلمة له في مؤتمر “أديبيك”، إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في مستويات مخزونات النفط العالمية، يصاحبها زيادة في الطلب على الخام، وهو ما يدعم توازن السوق.

وأكد أن “أوبك” ومنتجي النفط من خارجها، ملتزمون بمواصلة جهودهم لحين تحقيق الاستقرار في السوق، مرحباً بانضمام المزيد من منتجي النفط إلى اتفاق خفض الإنتاج.

توقعات باستمرار التعافي خلال الفترة القادمة

وأعرب سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، عن تفاؤله بشأن أداء سوق النفط في العام القادم، متوقعا استمرار التعافي خلال الفترة القادمة.

وقال إن خفض إمدادات النفط العالمية، ساهم في إزالة قرابة 180 مليون برميل من المخزون في أقل من عام وهو ما ساهم بشكل كبير في اتزان الأسواق.

ونوه المتحدث إلى أن أسعار النفط ما تزال تشهد تقلبات كثيرة، مؤكدا بأن هناك حاجة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

رهان على اتفاق أوبك

كما أعرب محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط العماني، عن ثقته في اتفاق الأعضاء من داخل منظمة “أوبك” وخارجها، هذا الشهر، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس 2018.

وأكد أن سلطنة عمان ملتزمة بحصتها في اتفاق خفض الإنتاج، لافتا إلى أن حجم إنتاجها المحلي يبلغ حاليا نحو 968 ألف برميل يوميا.

للاشارة فقد بدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، وتم تمديده في ماي الماضي 9 شهور أخرى تنتهي في مارس 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

ومن المقرر أن تعقد “أوبك” وروسيا وغيرهما من المنتجين، اجتماعا في 30 نوفمبر في العاصمة النمساوية “فيينا”، للبت في تمديد الاتفاق من عدمه.

نسرين.م