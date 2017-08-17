حذرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المواطنين من اقتناء أضاحي العيد المبارك المعروضة بنقاط البيع الموازية والأسواق الفوضوية، مؤكدة توفير الرعاية الصحية للمواشي عبر نقاط البيع المحددة رسميا.

أكد المفتش البيطري الرئيسي المكلف بالرقابة الصحية البيطرية بمديرية المصالح البيطرية بالوزارة خالد بارة أن الوصاية سخرت فرقا طبية بيطرية مكلفة بالتنقل عبر مواقع بيع المواشي الـ23 التي حددتهم الوزارة ،حرصا على توفير المراقبة والمتابعة الصحية للأضاحي ، محذرا من نقاط البيع الموازية التي تظهر خلال الأسبوع الذي يسبق العيد.

ورد بارة الجدل على انزعاج الموالين والمربين من الشروط الصارمة المفروضة للحصول على التراخيص من اجل مزاولة نشاط البيع قائلا “إن كل مربي وموال يكون لديه رأس مال، و بامكانه استئجار نقطة بيع منتظمة تتوفر على كل الضروريات لممارسة النشاط ، سيتم منحه الترخيص، أما الباعة الفوضويين عبر الطرقات وداخل الأحياء فلا يمنح لهم الترخيص للبيع “، مشيرا إلى أن هذا النوع من الباعة هم من الفئة التي تبحث دائما عن الربح السريع ، حيث تقوم بتسمين الماشية دون مراعاة الشروط الصحية، الأمرالذي يدفع المصالح المعنية لعدم منحهم الترخيص.

وأضاف ذات المتحدث أن الوزارة جندت 3000 بيطري لتقديم خدماته خلال أيام عيد الأضحى على مستوى المفتشيات البيطرية الولائية ومديريات المصالح الفلاحية للولايات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة والدوائر الوزارية الأخرى.

هذا واتفقت الوصاية حسب ذات المتحدث، حرصا منها على النظافة وحماية البيئة، مع المؤسسات المختصة في نشاطات جمع الجلود الخام و الدباغة من أجل التكفل بجمع جلود وصوف الأغنام التي ترمى في بعض المناطق عقب العيد، بالإضافة إلى منح تعليمات لمؤسسة النظافة “نات كوم” ومصالح التطهير التابعة للبلديات ومصالح الطرق الولائية من أجل جمع النفايات عقب عمليات الذبح وتنظيف المساحات المستغلة تفاديا لانتشار الروائح الكريهة.

وفاء مرشدي