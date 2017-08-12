تم إقامة 23 موقع مخصصا للبيع المباشر لكباش عيد الأضحى وذلك ابتداء من اليوم السبت، حسبما علم لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تحضيري لعيد الاضحى ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي وضم إطارات القطاع وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والفيديرالية الوطنية للمربين.

وتتواجد هذه المواقع ال23 في أربع ولايات كبرى وهي الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران كما تحديد بالنسبة للعاصمة خمس مواقع تكميلية في أربعة ولايات مجاورة.

تهيئة ست مواقع بولاية الجزائر

وفي ولاية الجزائر تم تهيئة ست مواقع بيع في كل من الصنوبر البحري وباب الزوار وعين بنيان والحميز ورويبة وبئر توتة زيادة عن المواقع الخمس التدعيمية في كل من تيزي وزو وبومرداس والبليدة وتيبازة.

وفي ولاية قسنطينة تتواجد مواقع البيع الخمس في كل من الخروب واولاد رحمون وبن زياد.

أما في وهران فتتواجد المواقع الاربعة المخصصة للولاية في كل من السانية والكرمة ومسرغين.

وبخصوص ولاية عنابة تتواجد المواقع الثلاث في البوني والحجار.

وأكدت وزارة الفلاحة أنه من الممكن توسيع هذه عملية البيع المباشر لكباش الأضحية إلى ولايات أخرى.

اوامر بإقامة آلية للتغطية الصحية للاضاحي تتكفل بها المصالح البيطرية

وشدد خلال هذا الاجتماع بوعزقي على أمن مواقع البيع والسلع والاشخاص كما أعطى اوامر بإقامة آلية للتغطية الصحية تتكفل بها المصالح البيطرية للقطاع.

من جهته، تم تكليف الديوان الوطني لتغذية الانعام بضمان وفرة الاعلاف (الشعير) في مواقع البيع.

كما سيتم الشروع في حملة إرشاد وتحسيس من خلال وسائل الاعلام (الاذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة).

يذكر أنه تم مؤخرا وضع آلية من طرف وزارة الفلاحة لرفع مستوى التأطير الصحي تحسبا لعيد الأضحى لاسيما من خلال إطلاق عملية “عيد بدون كيس مائي”.

استخراج الشهادة الصحية قبل مرافقة المواشي خلال نقلهم

وفي المجال الصحي, ألزمت المصالح البيطرية الولايات الموردة للمواشي خاصة منها الولايات السهبية باستخراج الشهادة الصحية قبل مرافقة المواشي خلال نقلهم.

كل مؤسسات الذبح مفتوحة يوم عيد الاضحى

بالإضافة الى ذلك ستكون في يوم عيد الأضحى كل مؤسسات الذبح مفتوحة على مستوى التراب الوطني أمام المواطنين من أجل حثهم على ذبح مواشيهم في فضاء مطابق للمعايير ومتحكم فيه.

كما سيتم أيضا ضمان مداومات للمصالح البيطرية للولاية على مستوى البلديات وأماكن الذبح في حين سيتم توفير مداومات متنقلة مكونة من بياطرة وتقنيين سيقومون بجولات تفقدية عبر مختلف النقاط التي ستتم فيها عمليات الذبح خاصة في المناطق الريفية من أجل المراقبة وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

وبغرض الامتثال لقواعد النظافة والصحة العمومية أصدرت تعليمات لمصالح الطرق الولائية “باسترداد الجثث والأعضاء المضبوطة والقمامة (الجلود و القرون والحوافر) و نقلها لمدافن النفايات لحرقها.

وعلاوة على ذلك يتم تنفيذ برنامج شامل للوقاية والتوعية لصالح المربيين لحماية الماشية ضد الأمراض المختلفة على مدار السنة مرفوق بحملة تطعيم مكثفة، حسب الوزارة.

كما ستقوم المصالح البيطرية بتكثيف جهودها للتوعية وتعزيز المراقبة فيما يتعلق بظروف استخدام الأدوية البيطرية خصوصا احترام الجرعات والأنواع الحيوانية المستهدفة ووقت الانتظار (الانتظار بين تقديم الدواء للحيوان وقابليتها للاستهلاك).

يذكر أن القطيع الوطني الذي يتألف من 28 مليون رأس من الاغنام و 2 مليون رأس من الأبقار و 5 ملايين رأس من الماعز “يلقى اهتماما خاصا من السلطات العمومية التي تبذل كل الجهود الضرورية لتحسين وتطوير شعبة اللحوم الحمراء”، تؤكد الوزارة في بيانها.

نسرين.م