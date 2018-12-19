أعدت وزارة الفلاحة بطاقية خاصة بالإمكانات الفلاحية الموجهة للتصدير ومخطط المنتوجات الفلاحية حسب كل منطقة إضافة إلى ترقية المنتوجات الطبيعية والمصنعة تقليديا وجاء هذا ضمن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة.

أعلن الأمين العام لوزارة الفلاحة، شريف عوماري، خلال لقاء خصص لتصدير المنتوجات الفلاحية والغذائية، في إطار الملتقى الوطني لترقية الصادرات أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة تتعلق خصوصا بإعداد بطاقية المنتوجات الفلاحية والإمكانيات الجاهزة للتصدير ومخطط المنتوجات الفلاحية حسب كل منطقة إضافة إلى ترقية المنتوجات الطبيعية والمصنعة تقليديا، وأكد المسؤول أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع مشاريع الاستثمار الفلاحي والصناعة الغذائية الموجهة للتصدير لاسيما المنصات اللوجستية وكذا حث المصدرين لهذه المنتوجات على التنظيم أكثر.

و تطرق عوماري، إلى إعادة إنشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات من اجل إدراج بنود جديدة متعلقة بالتمويل على غرار التكفل بمصاريف النقل البري للمنتوجات المصدرة لاسيما الموجهة نحو البلدان المجاورة و البلدان الإفريقية الأخرى،هذا وأعلن نفس المسؤول عن إعداد جهاز يحكم عملية منح صفة المصدر المعتمد لمصدري المنتوجات الفلاحية والغذائية.

وأكد أن هذه الآلية التنظيمية اقترحت وفق قاعدة الأحكام التي تتكفل بها المديرية العامة للجمارك في إطار نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد، وأنه ثمة مشروع جاري يخص منصة للشباك الوحيد بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك.

رزاقي.جميلة