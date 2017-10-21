أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم مؤخرا تأسيس جهاز جديد يسمح بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة قصد إعادة توجيه العقار الفلاحي نحو المستثمرين “الحقيقيين”.

وصرح الوزير أثناء اجتماع مخصص للأمن الغذائي والصناعة الغذائية المنظم في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات أنه “تم تأسيس جهاز من خلال لجان في جميع ولايات الوطني قصد إحصاء الأراضي الفلاحية الممنوحة منذ خمس إلى عشر سنوات و التي لم تستغل إلى حد الآن”.

و تابع الوزير بالقول أنه “في الوقت الذي يبحث فيه العديد من المستثمرين أراضي لاستغلالها نلاحظ أن مساحة كبيرة من العقار الممنوح غير مستغل” مضيفا أنه “سنقوم بإنجاز عملية التطهير إلى غاية استكمالها قصد وضع العقار لفائدة الأشخاص الراغبين العمل في الفلاحة”.

وأشار بوعزقي إلى أنه “بالرغم من تجند السلطات العمومية برأسمال عقاري هام و استثمار في حدود مبلغ 4ر3 مليار دينار قصد إنجاز الدراسات الضرورية إلا أنه تم إنشاء 263.000 هكتار فقط أي 31 بالمائة من المساحة الممنوحة”.

الموافقة على 173 مشروعا فلاحيا جديدا

و حسب الوزير سمح هذا الجهاز دراسة ما يقارب 300 استثمار و الموافقة على 173 مشروع بمساحة 317.000 هكتار بقيمة 242 مليار دينار.

و لدى تطرقه إلى الإنجازات المسجلة في القطاعي أكد الوزير أن قيمة الانتاج الفلاحي بلغت نهاية سنة 2016 ما قيمته 3.000 مليار دينار مقابل 350 مليار دينار سنة 2000.

وانتقلت المساحة الفلاحية المسقية من 350.000 هكتار سنة 2000 إلى 260ر1 مليون هكتار نهاية سنة 2016 و من المرتقب أن ترتفع حسب الوزير إلى 2 مليون سنة 2020.

و ارتفع حجم الانتاج الفلاحي بنسبة 268 بالمائة بالنسبة للحبوب و 980 بالمائة بالنسبة للعلف و 241 بالمائة بالنسبة للخضر الجافة و 160 بالمائة للطماطم المصنعة.

ق.و