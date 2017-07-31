أعلنت، امس، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة.

وأوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة، كمال شادي، في تصريحات له خلال اجتماعه بمدراء القطاع في العاصمة، أنه تم الشروع في برنامج على المدى القصير على مستوى 17 ولاية لتسريع إنهاء تعويضات سائر الفلاحين المتضررين، مضيفا “نحن بصدد إجراء إحصائيات دقيقة بغية إعادة بعث النشاط الفلاحي بصفة فورية، كما نطالب محافظي الغابات بمراقبة ميدانية لمختلف نشاطات إعادة التأهيل”.

تعويض 300 فلاح بملياري سنتيم

من جهته قال المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، إن مصالحه تمكّنت من تعويض 300 فلاح بما يربو عن الملياري سنتيم، عن الأضرار التي طالتهم إثر موجة الحرائق التي طالت 17 ولاية مؤخرا.

وفي تصريح أفاد به مسؤول صندوق التعاون الفلاحي CNMA ، فانّ التعويضات التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ستشمل كافة الفلاحين الذين لحقت بمحاصيلهم الزراعية خسائر بسبب الحرائق، حيث أشار بن حبيلس، إلى أنّ الصندوق أوشك على الانتهاء من دراسة ملفات الفلاحين المتضررين.

وذكر بن حبيلس، أنّ متضرري تيزي وزو جرى تعويضهم في 4 أيام، مضيفا: “حتى الفلاحين غير المؤمّنين لن نتخلى عنهم”.

نسرين.م