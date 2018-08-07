أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع ،كما اتخذت عديد الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى حتى يتم في أحسن الظروف .

وأبرز مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة خالد بارة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى انه من بين هذه الإجراءات شهادة صحية تكون مرافقة للماشية من نقطة الانطلاق إلى نقطة البيع إلى جانب تجنيد كل الأطباء البياطرة على مستوى نقاط البيع وكذا على مستوى المذابح يوم العيد.

وبشأن ربط البعض قضية الحمى القلاعية بارتفاع اسعار الاضاحي والمزايدات المسجلة بهذا الشأن أكد خالد بارة أن هذه المسألة تعود كل سنة وأن الوضع مستقر ومتحكم فيه وعدد بؤر الحمى القلاعية محصور،وتأتي هذه الجهود من اجل زيادة العرض مقارنة بالطلب وكذا قصد توسيع الخيار للمستهلك وهذا ما سيؤثر حتما على الأسعار.

وللإشارة وكان مربوا المواشي قد أطلقوا نداءا إلى كل من وزارتي الفلاحة والداخلية للإسراع في فتح أسواق بيع الأضاحي، التي ستساهم حسبهم في خفض الأسعار التي شهدت إلتهابا غير مسبوق.

رزاقي.جميلة