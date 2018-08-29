طمأنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بشأن خلو الخضر والفواكه المنتجة محليا من الجراثيم المسببة لوباء الكوليرا ولا يمكن بأي حال من الأحوال حسبها أن تكون مصدرا لانتشار وباء الكوليرا،داعية المستهلكين إلى مراقبة شروط النظافة المطلوبة بالغسل الفواكه والخضروات قبل الاستهلاك.

وأكد بيان لوزارة الفلاحة،أن المياه المستعملة في سقي لا تمثل خطرا على الإنتاج الزراعي، معلنة عن سلامة الخضر والفواكه من الكوليرا،وفيما يخض حالات الري بالمياه الملوثة أو المجاري، أوضح ذات البيان أن مصالح الوزارة على المستوى المحلي اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي يتم خلالها إتلاف كل المحاصيل الملوثة،وأكد البيان أن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جندت كل المديريات، على المستويين المركزي والمحلي لضمان مراقبة دقيقة للوضع.

ويذكر انه تم الإعلان عن ظهور حالات لوباء الكوليرا يوم 7 أوت الجاري،و أسفر عن تسجيل حالتي وفاة بولاية البليدة و46 حالة مؤكدة للإصابة من بين 139 حالة متواجدة بالمستشفيات عبر 6 ولايات،ومنذ تأكيد إصابة حالات بداء الكوليرا، يخشى المواطنون إمكانية تلوث الفواكه والخضروات بمياه الصرف الصحي خلال عمليات الري التي يعتقدون أنها أصل هذا الوباء،وحسب الوزارة فإن الخضر والفواكه لا تشكل بيئة نشطة لنمو بكتيريا الكوليرا، حيث دعت المستهلكين أيضا إلى احترام شروط النظافة المطلوبة من خلال غسل الخضروات والفواكه قبل استهلاكها.

المحاصيل المروية بالمياه القذرة تم إتلافها

وبالنسبة لبعض الحالات المعزولة والمؤكدة للري غير القانوني باستعمال مياه الصرف الصحي الخام، ذكرت الوزارة بأن المصالح المختصة للقطاعات المعنية على المستوى المحلي قامت بقمع هذا النوع من الممارسات وتطبيق الإجراءات الضرورية ،وتتعلق هذه الإجراءات بالمتابعات القضائية وحجز معدات الري وتدمير المنتوج،وحسب مصادر من وزارة الفلاحة أكدت انه لم يتم تسجيل أية حالة حديثا فيما يخص تسجيل حالات مماثلة لسقي الخضر والفواكه بمياه الصرف الصحي خلال الفترة الأخيرة،ويذكر أن تحقيق وزارة الصحة كشف عن وجود بكتيريا الكوليرا في مياه منبع سيدي الكبير في ولاية تيبازة.

رزاقي.جميلة