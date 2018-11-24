باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،تقييم إجراءات التأطير،التي تم وضعها على مستوى كل ولاية لمرافقة حملة الحرث والبذر 2018-2019. وبهدف زراعة 35 ألف هكتار على مستوى المنطقة الشرقية للموسم الفلاحي القادم.

وحسب بيان للوزارة تحوزه”الجزائر” فقد ترأس الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية كمال شادي، تجمع جهوي على مستوى ولاية قسنطينة، خصص لمعالجة وتقييم إجراءات التأطير وكذا القيام بالتحسينات اللازمة لتحسين الإمكانيات الفلاحية وزيادة القدرة الإنتاجية ، وقد حضر التجمع 20 ولاية ذات الإمكانيات الهامة في المناطق الشرقية والجنوبية وبعض الولايات الوسط، والذي يشارك فيه كل من مدراء المصالح الفلاحية ومدراء التعاونيات الحبوب و البقول الجافة ممثلي المهن المشتركة، كما كان هذا اللقاء فرصة لتقييم النتائج التي سجلتها كل ولاية خلال الحملة الماضية، لاسيما فيما يتعلق باستخدام البذور، السمدة، صيانة المحاصيل، الانتاج الجني، كما تقيم التدابير المتخذة لتعزيز برامج التنمية الخاصة بالحبوب و البقول الجافة ، كما تم وضع إجراءات لتعزيز هذه الحملة على مستوى كل ولاية والمتمثلة في المرافقة متعددة الأشكال للفلاحين والمتعاملين آخرين للفرع،وهذا من أجل تشجيع الاستثمارات وعصرنتها، كما تم لإشراف الدقيق على الانتاج من طرف المعاهد التقنية و المراكز المتخصصة من خلال حملات التحسيسية.

وأضاف المصدر، أن هدف الموسم الفلاحي 2018/2019 هو زراعة 35 الف هكتار على مستوى المنطقة الشرقية، كما تم وضع كل الإجراءات التنظيمية والتقنية.

رزاقي.جميلة