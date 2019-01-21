قام الأمين العام لوزارة الصناعة، بدراسة وتحديد مخطط عمل سنة 2020 لتحسين ترتيب الجزائر في “الدوينغ بيرنس” الصادر عن البنك العالمي حول المناخ.

وحسب بيان للوزارة، ترّأس خير الدين مجوبي، اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الاعمال بالجزائر.وقد سمح اللقاء بتقييم تقرير البنك العالمي لسنة 2019 وتحليله قصد تحديد الأعمال التي يمكن إدراجها ضمن قواعد التقييم الوطنية والمساهمة بالتالي في تحسين ترتيب الجزائر ضمن هذا التصنيف.

وأكد الأمين العام التزام الجزائر وإرادتها القوية لتفعيل إجراءات تحسين مناخ الأعمال معطيا تعليمات وتوصيات من شأنها التأثير إيجابيا على مناخ الأعمال بالجزائر على غرار تكثيف الاتصال بين الإدارات ودراسة كافة العراقيل التي تقف في وجه المستثمرين، رقمنة الإدارة ومواكبة تقنيات الجيل الرابع من الصناعة.

وأشار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال بالجزائر إلى أنّ تحسين مناخ الاستثمار بالجزائر وترقية تصنيفها ضمن “الدوينغ بيزنس” لا يقتصر على الإصلاحات في القطاع الصناعي والاستثماري فقط.

وإنما يشمل مختلف القطاعات الأخرى كالتجارة والمالية والصحة والداخلي وغيرها من المجالات معتبرين أنّ دخول التوقيع الالكتروني والدفع عبر الانترنت حيز الخدمة من شأنه إعطاء دفعا قويا في تحسين ترتيب الجزائر ضمن تصنيف “الدوينغ بيزنس”.

عمر