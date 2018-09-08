أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه تم تسجيل إنخفاض محسوس لعدد الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا.

وأضاف بيان للوزارة، أن الحالات التي تم إستشفاؤها خلال الأيام الأخيرة إنخفضت ولم تسجل أية حالة منذ 05 سبتمبر 2018، مشيرة إلى أنه 06 مرضى فقط لا يزالون ماكثين في المستشفى وجميع بقية المرضى غادروا بعد مثولهم التام للشفاء.

ويبقى الوباء محصورا على مستوى ولاية البليدة فقط،، حيث تم تحديد مصدر وباء الكوليرا بوادي بني عزة بالبليدة.

وقد تم إتخاذ كل الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى لضمان تطهير وتنظيف شامل للواد.

وأفادت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء النهائي على الوباء.

نسرين محفوف