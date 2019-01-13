وزارة الصحة ستشرع قريبا في نزع الأعضاء من الجثث وزرعها للمرضى

كشف رئيس الجمعية الجزائرية لزرع الأعضاء، علي بن زيان، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن كل الظروف مهيأة للشروع في نزع الأعضاء من الجثث بعد التأكد من الموت الدماغي وتحسيس المجتمع بهذه العملية

وأوضح الأستاذ بن زيان، خلال الملتقى العاشر للجمعية الجزائرية لزرع الأعضاء، أن السلطات العمومية قامت بتهيئة الظروف اللازمة للشروع في نزع الأعضاء من الجثث وذلك بعد صدور قانون الصحة الجديد في سنة 2018 وتنصيب الوكالة الوطنية لنقل وزرع الأعضاء وتحسيس المجتمع بهذه العملية

وكشف ذات المختص الذي يشغل كذلك رئيس مصلحة تصفية الكلى بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية محمد لمين دباغين بباب الواد (مايو سابقا) أن هذه الأخيرة استأنفت مجددا عمليات زرع الكلى بعد تجميدها لفترة من الزمن وذلك بعد تكوين فرق طبية متعددة التخصصات قامت بإنجاز 13 عملية خلال سنة 2017 و 25 عملية خلال سنة 2018

وفي ذات المنحى، إعتبر رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا، الأستاذ رشيد بلحاج، أنه بالرغم من تهيئة كل الظروف لإطلاق عملية نقل الأعضاء من الجثث، فإن بعض العراقيل لازالت تعترض هذه العملية، معربا عن أمله في التخلص منها بعد الآليات التي وضعتها السلطات العمومية، والتي ستعطي كما قال “دفعا جديدا لعملية زرع الأعضاء في الجزائر”

رزاقي.جميلة