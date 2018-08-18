وزارة الصحة تفتح التسجيلات للالتحاق بمعاهد شبه الطبي والقابلات

أنهت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، مديرية التكوين، إلى علم الحائزين على شهادة البكالوريا لدورتي 2018 و 2017 عن افتتاح التسجيلات للالتحاق بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات. وحسب البيان الذي أصدرته وزارة الصحة، فيتضمن ملف الترشح على طلب خطي للمشاركة، نسخة لشهادة البكالوريا أو شهادة معادلة، مع كشف النقاط، شهادتان طبيتان “طب عام، وطب الامراض الصدرية”. وتودع ملفات الترشح لدى مؤسسات التكوين شبه الطبي ومؤسسات التكوين للقابلات وكذا مديريات الصحة والسكان بالنسبة للولايات التي تتوفر على مؤسسات للتكوين شبه الطبي. وتفتح التسجيلات للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في شعب العلوم التجريبية أو الرياضيات أو تقني رياضي أو شهادة معادلة للقابلات للصحة العمومية وكافة الشعب شبه الطبية، شعب آداب وفلسفة، اداب ولغات أجنبية، اداب وعلوم انسانية والتسيير والاقتصاد أو شهادة معادلة للشعبة الطبية الاجتماعية. نسرين محفوف