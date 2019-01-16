وزارة الصحة تعلن وفاة شخص بسبب الإنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن وفاة شخص بسبب الانفلونزا الموسمية، داعية في بيان لها المواطنين الى القيام بالتلقيح لتجنب المرض ومضاعفاته،وأكدت الوزارة على توفر اللقاح حاليا في كافة المرافق الصحية، مشيرة الى ان “الذروة المعتادة لوباء الإنفلونزا تكون خلال شهري جانفي وفيفري من كل عام” وأوضحت انه “في كل موسم شتاء، تصيب الأنفلونزا الآلاف من الأشخاص في الجزائر وتؤدي إلى وفاة العشرات من المواطنين”، مبرزة ان الأنفلونزا “قد تكون خطيرة ومميتة، خاصة بالنسبة للفئة الأكثر عرضة للخطر كالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة فما فوق وكذا الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة والنساء الحوامل”، مذكرة في نفس الوقت ان التلقيح “يبقى أفضل حماية من هذا الوباء”

ودعت وزارة الصحة المواطنين الى “التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية التي تساعد على الحماية من فيروس الأنفلونزا أو الحد من انتقاله”، مبرزة أن ذلك يعد “أمرا ضروريا” من خلال “تجنب الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالأنفلونزا وغسل يدين بانتظام بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم أثناء السعال أو العطس مع استعمل مناديل ورقية ذات استخدام واحد والاتصال بالطبيب في حالة الإحساس بأعراض الأنفلونزا”

رزاقي.جميلة