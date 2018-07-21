قامت وزارة الصحة الخميس بسحب حصص من دواء valsartan من السوق الوطنية بعدما اكتشفت احتواءه على مواد مسرطنة، مما قد يسبب اضرار صحية ومضاعفات خطيرة تؤدي الى الموت. وقد وجّهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الخميس، تعليمة للصيدليات تقضي بسحب 16 منتج صيدلي ذو قاعدة “فالستران” valsartan ومنع وصفه للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والضغط الدموي. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تسحب حصص من هذا الدواء من السوق الوطنية، كونه منتج من طرف مخبر صيني ويحتوي على مواد مسرطنة، مما قد يسبب أضرار صحية تؤدي إلى الموت. وأوضحت وزارة الوزارة أن قرارها جاء لدواعي احترازية بعد التحذير الدولي حول وجود شوائب قد تسبب السرطان في مادة “فالستران”، التي تعتبر المركب الرئيسي لأدوية فالستران على غرار “وين 80 ميلغراما و160 ميلغراما”، و”كو- فالستران وين 80 ميلغراما و12.5 ميلغراما/ 160 ميلغراما و25 ميلغراما”، وكذا “أتينسيل 40 ميلغراما و80 ميلغراما و160 ميلغراما”، الموجهة لعلاج المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما تستخدم لعلاج النوبات القلبية الحديثة ومرضى قصور القلب، واحتشاء عضلة القلب الأخيرة.

وعليه أمرت، الوزارة كل مديريات الصحة، والصيدلية المركزية إلى سحب الـ 16 دواء المعني والذي يتم تصنيعها في مختبرات “Inpha Medis, Merinal, Nad Pharmadic et Taphco”.

نسرين محفوف