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وزارة الصحة تحدد مصدر وباء الكوليرا

وادي بني عزة يصب في العاصمة ويستغل للشرب والسقي الفلاحي:
وزارة الصحة تحدد مصدر وباء الكوليرا

eldjazair 5 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 99 زيارة

تمكنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من تحديد مصدر وباء الكوليرا الذي ضرب الجزائر منذ أسابيع قليلة،وأفادت وزارة الصحة أن وباء الكوليرا حدد مصدره بوادي بني عزة بولاية البليدة،كما أن الوادي يشمل مجاري تبدأ من جبال الشريعة وتصل إلى العاصمة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن فيروس الكوليرا إنتشر على مجاري الوادي في عدة نقاط، وتم تسجيل الفيروس في بني عاشور، بني تامو وخزرونة،بالإضافة إلى مجرى الوادي المحاذي لملعب تشاكر بولاية البليدة،وأفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الوزارة إستكملت عمليات التحري ووصلت لمصدر “الكوليرا” حيث تم التنسيق مع باقي القطاعات تمكنت من حصر إنتشار الوباء، ووضع تدابير وقائية لمكافحة الفيروس وأضافت الوزارة أن مجرى الوادي يصب في العاصمة ويستغل للشرب والسقي الفلاحي.
فورار “وادي بني عزة يصب في مازفران.. وسيتم تطهيره وتنقيته كليا”
من جهته كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أن مصدر وباء الكوليرا مصدره وادي بني عزة بالبليدة و أضاف فورار في تصريح له، أن هذا الواد يصب في مزافران بالجزائر العاصمة كاشفا أن أول حالة سجلت للداء كانت في خزرونة بالبليدة،و أكد مدير الوقاية، أنه سيتم تطهير الوادي تطهيرا كليا، وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لتنقية الوادي،أين سيكون هناك تنسيق مع مختلف الوزارات من أجل التجنيد لهذه العملية.
رزاقي.جميلة

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