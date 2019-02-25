وزارة الصحة تؤكد تسجيل أنفلونزا الخنازير في الجزائر

سجلت مصالح وزارة الصحة 53 حالة استشفاء كانت تعاني من أعراض الأنفلونزا الموسمية، من بينها 16 حالة مؤكدة بفيروس «أيش 3 أن 2»، وحالة إصابة واحدة بفيروس أنفلونزا الخنازير «أيش 1 أن 1» مستوردة

هذا وكشف، المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أنه تم تسجيل بالوحدات الاستشفائية 53 حالة استشفاء بسبب معاناتها من أعراض الأنفلونزا مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة بـ17 حالة بالفيروس، من بينها حالة واحدة مستوردة كانت تعاني من فيروس «أيش 1 أن 1»

وفي السياق ذاته، أشار ذات المسؤول إلى أن عدد الوفيات بسبب تعقيدات الأنفلونزا قدر بـ3 حالات، موضحا أن الوضعية الوبائية مستقرة مع الإبقاء على شبكة اليقظة، في حال تسجيل حالات جديدة بسبب التقلبات الجوية، التي تعد معززة لارتفاع عدد الإصابات

وعلى الصعيد ذاته، أوضح مدير الوقاية أن الحالة المستوردة تخص امرأة كانت متواجدة في البقاع المقدسة حيث تم تشخيص إصابتها بفيروس أنفلونزا «أيش 1 أن 1» في السعودية ولم تتماثل للشفاء وتمت مواصلة العلاج على مستوى مستشفى القليعة بولاية تيبازة ويتعلق الأمر بسيدة تقطن ببوسماعيل والتي تم استشفاؤها على مستوى مستشفى القليعة في 21 فيفري الجاري

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات لتفادي مضاعفات موجة البرد القارس، التي اجتاحت الوطن والتي من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة

رزاقي.جميلة