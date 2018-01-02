سجلت عديد الصيدليات بولايات الوطن نقص كبير في توفير الأدوية في الأيام الأخيرة يتسبب يوميا في مضاعفات خطيرة وسط المرضى في مقدمتهم مرضى السرطان و السكري و القلب والربو،وهو ما يستدعي تدخل الجهات الوصية على قطاع الصحة .

وحسب مصادر عديدة أشارت إلى أن عائلات المرضى باتت تستعمل الحيل من اجل توفير دواء مرضاهم عن طريق حتى “الكابة”،من جهتها قدمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، توضيحات عقب تسجيل إنقطاعات في الأدوية الموجهة لمرضى السرطان خاصة مطمئنة في هذا الصدد بأن هذه الأدوية متوفرة حاليا والتي يوجد بها نقص ستكون متوفرة مستقبلا ،وأكدت الوزارة فيما يخص حقن حمض الأبادرونيك (6مغ/6مل)،في بيان لها أنه “منذ بضع سنين، طرحت مناقصة لهذا المنتوج من مخابر روش لكن دون جدوى، لهذا تم إستبداله بحمض زوليدرونيك المصنع من طرف الشركة الجزائرية فراتر رازس والمتوفر حاليا،أما بالنسبة لحقن كريزانتاسباس (10.000 وحدة) الموجهة لعلاج سرطان الدم، أفاد أنه غير متوفر على المستوى العالمي وأن المخبر الوحيد المصنع له قام بترشيده، مطمئنا في ذات الوقت المرضى أن شحنة جديدة سترسل إبتداء من جانفي الجاري.”

وبخصوص حقن سيتارابين (100 مغ)، أوضحت الوزارة أنها “شرعت في إستيرادها من مخبر آخر يختلف عن موزع الصيدلية المركزية للمستشفيات ويتعلق الأمر بمخابر فايزر”، وأن ” الدفعات الأولى المرسلة هي حاليا على مستوى الجمارك ومن المفروض أن تغطي الطلب لمدة تزيد عن الشهرين.”وبالنسبة لحقن “داكاربازين” أشارت أنها “متوفرة بفضل التموين التي يضمنه مخبران دوليان، فيما نفذ دواء “ميلفان” بسبب تغيير صاحب العلامة الذي طلب بزيادة ضخمة في سعره،وطمأن بيان الوزارة أن حقن “مسنا” هي متوفرة، كما أعلت الوزارة أيضا الأشخاص المعنيين أن حقن “فينكريستين” نفذت بسبب خلل تقني في خط الإنتاج أخطرت به المخابر المصنعة حيث “تم تأجيل التسليم إلى غاية فيفري 2018”.

وأكد ذات الجهة أن حقن “فينبلاستين” المتوفرة قد تكون “حلا علاجيا بديلا،وفيما يتعلق بدواء “لاباتينيب” (250 مغ) فإن “عراقيل إدارية خارجية عطلت استيراده،ويقوم المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية بتحرير كمية تمثل شهرين ونصف من التخزين.

هذا وينتظر أن يتم الإرسال القادم في بداية شهر جانفي الجاري، حسب الوزارة التي تضيف أن استيراد دواء بازوبانيب (400 مغ) تعطل بسبب عراقيل إدارية خارجية،وأن الطلبية هي حيز التحرير من طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية.

رزاقي.ج