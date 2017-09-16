

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري يوم الخميس، عن إبرام اتفاق بين الوزارة الوصية والخواص بغية تنفيذ مخططات التهيئة السياحية مباشرة بعد تسليمهم عقود الامتياز، بالنظر للصعوبة المالية التي تشهدها البلاد حاليا.

وأبرز الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته الى تيسمسيلت أن كثيرا من المخططات التوجيهية للتهيئة السياحية على المستوى الوطني تصل حاليا نسبة إنجاز تقدر في حدود الـ 53 بالمائة.

ومن جهة أخرى كشف مرموري بأن دائرته الوزارية شرعت منذ مدة في التحضير لاستقبال الموسم السياحي بالجنوب حيث تم في هذا الإطار إنشاء لجنة تضم القطاعات المعنية.

وأضاف في هذا الشأن بأن هناك برنامج سيتم تطبيقه وذلك مع بعض الشركاء في الميدان لاسيما الخواص فضلا على العمل الترقوي الإعلامي الذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب انطلاقا من تمنراست وجانت وذلك من خلال الانتقال رفقة وفد يضم شخصيات وطنية معروفة وصحافيين والممثليات القنصلية.

وفيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بنشاط السياحة الصحراوية أشار مرموري إلى أن وزارته “لمست إرادة كبيرة من طرف القطاعات المعنية لاسيما فيما يخص منح التأشيرة للسواح الأجانب” مثنيا على جهود وزارة الخارجية التي “سهلت الإجراءات بطريقة كبيرة” حيث أن السائح الأجنبي يمكنه الحصول حاليا على تأشيرة الجزائر خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وأضاف الوزير بأن دائرته الوزارية “متفائلة لقدوم السواح إلى الجزائر ولو بزيادة ربما تكون معتبرة أو تكون نسبية حيث أن كل الظروف تقريبا تم تسخيرها من أجل أن يكون موسم سياحي ناجح”.

ارتياح كبير لنجاح الموسم السياحي للسنة الجارية

وفي مجال السياحة الشاطئية أوضح بأن الوزارة تسجل “ارتياحا كبيرا لنجاح الموسم السياحي للسنة الجارية بالنظر للأرقام التي قدمتها المديرية العامة للحماية المدنية من خلال تسجيل 130 مليون متردد على الشواطئ إلى جانب الأعداد المسجلة بالفنادق التي كانت مملوءة طيلة الموسم فضلا على صيغة كراء المنازل بصفة مباشرة”.

وأكد أن وزارته تعتمد في منح الموافقة لإنجاز مؤسسات فندقية بالوطن على معايير دولية تتماشى وفنادق من 4 نجوم.

نسرين.م