تم امس تسليم 325 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد والبضائع والتدخل والإسعاف الطبي والصحي)، ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) وسبرينتر من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت، لفائدة المديرية المركزية للعتاد، المديرية العامة للأمن الوطني، مؤسسة سوناطراك، المؤسسة الوطنية للجيوفزياء، بالإضافة لمؤسسات خاصة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يأتي هذا التسليم الجديد ليؤكد مرة أخرى عزم القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تعزيز قاعدة صناعية ودفاعية وطنية صلبة، من خلال منتوج وطني ذو جودة عالية يحمل كل المواصفات العالمية، وكذا خلق مناصب شغل دائمة بتكوين عالي ومستمر، من خلال تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني والشريك التكنولوجي الألماني “ديملر” والشركة الإماراتية آبار للاستثمار.

كما أفاد البيان، أن تسليم السيارات جاء في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني، وتطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الهادفة إلى تطوير مختلف الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها، بما يُلبي احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة من خلال تشجيع المنتوج الوطني.

نسرين محفوف