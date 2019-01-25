وزارة الداخلية والجماعات المحلية: 94 راغبا في الترشح يسحبون استمارات التوقيعات الفردية في الرئاسيات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن 94 راغبا في الترشح لرئاسيات 18 أفريل القادم سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وأوضح البيان أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم في الترشح إلى الموعد الانتخابي المقبل بلغ إلى غاية مساء اليوم 94 شخصا من بينهم 12 رئيس حزب والباقي (82) أحرار، مضيفا أن المعنيين “استفادوا من الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها” وأن العملية تجري “في ظروف جيدة وتتواصل بالتوازي مع تلقي طلبات الترشح”.

ويبرز في قائمة الراغبين في الترشح أسماء رؤساء أحزاب شاركوا في استحقاقات رئاسية سابقة، على غرار رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد الذي شارك في رئاسيات 2014 وأعلن في شهر سبتمبر الماضي عن مشاركة تشكيلته السياسية في رئاسيات أبريل والتي اعتبرها “منعرجا هاما في تاريخ الجزائر”، بالإضافة إلى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الذي آثر الانتظار إلى غاية استدعاء الهيئة الناخبة من أجل الإعلان عن موقفه.

كما ضمت قائمة وزارة الداخلية قادة أحزاب آخرين اعتادت الساحة السياسية على بروز أسمائهم خلال هذا النوع من المواعيد الانتخابية، يتقدمهم رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين الذي ترشح لرئاسيات 2014.

ومن بين مسؤولي الاحزاب الذين ابدوا نيتهم في الترشح رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني وأحمد قوراية عن حزب جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة وفتحي غراس عن الحركة الديمقراطية الاشتراكية وعمار بوعشة عن حركة الانفتاح ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل وسليم خالفة عن حزب الشباب الديمقراطي وبن قرينة عبد القادر عن حركة البناء الوطني وبلهادي عيسى عن جبهة الحكم الراشد.