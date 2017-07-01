دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين والمواطنات الحائزين على دفاتر الحج للموسم الجديد إلى التقرب من شبابيك البنك الوطني الجزائري لدفع ثمن تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ومن ثم التوجه مباشرة إلى مكاتب مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية لاقتناء التذاكر باستظهار وصل دفع ثمنها، حسب ما أورده يوم الخميس بيان للوزارة.

كما تعلم الوزارة المعنيين بهذه العلمية ان مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية قد شرعت في بيع تذاكر السفر اول امس الموافق ل 27 جوان الجاري.

وأضاف البيان، أن مكاتب كل من البنك الوطني الجزائري ومؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية مفتوحة خلال أيام الأسبوع من السبت الى الخميس ما عادا يوم الجمعة.

انطلاق عملية بيع تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية

كما دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحجاج لموسم الحج 2017 إلى شراء تذاكر الطائرة، حسبما أفاد به بيان للشركة يوم الخميس.

وأوضح البيان أن عملية بيع التذاكر لموسم الحج 2017 انطلقت يوم الثلاثاء 27 جوان.

وبهذا دعت الشركة الوطنية الحجاج إلى تقدم إلى نقاط البيع المخصصة لهذه العملية.

وللتذكير، أشار وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى مؤخرا إلى أن الرحلة الأولى نحو البقاع المقدسة ستبرمج يوم 4 أوت في حين ستنظم الرحلة الأخيرة يوم 26 من نفس الشهر.

وكانت الوزارة قد حددت في أفريل الفارط تكاليف الحج لسنة 2017 ب 376.000 دج دون احتساب سعر التذكرة.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر التذكرة إلى البقاع المقدسة المقدر ب 120.000 دج لن يتغير بالنسبة لسنة 2017.