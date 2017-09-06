

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية العادية التي ستنتهي صلاحيتها قبل نهاية سنة 2018، وكذا المترشحين لشهادة البكالوريا لنفس السنة إلى التقرب من المصالح المعنية للحصول على بطاقة تعريف بيومترية، حسبما ورد في بيان لذات الوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية تدخل في إطار التعميم التدريجي لبطاقات التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، مذكرا بدعوة كافة المواطنات والمواطنين الحائزين على بطاقة التعريف الوطنية العادية المنتهية الصلاحية قبل نهاية سنة 2018، وكذا المترشحين لشهادة البكالوريا لنفس السنة للتقرب لدى المصالح البيومترية على مستوى الدوائر والبلديات من أجل طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية.

كما يمكن للمواطنات والمواطنين الحائزين على جواز سفر بيومتري إلكتروني طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية عن طريق الأنترنت عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية htpp://www.interieur.gov.dz .

نسرين.م