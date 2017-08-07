دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, في بيان لها يوم امس الأحد, كافة المواطنين المعنيين بموسم الحج 2017 الى التقرب من المصالح المعنية قصد إتمام كافة الاجراءات اللازمة في أقرب الآجال.

وكانت الوزارة قد دعت المواطنين المعنيين بالحج والمتأخرين الى التقرب من شبابيك بنك الجزائر ووكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل الإسراع في إتمام هذه الاجراءات.

وأوضحت الوزارة أنه بالنظر الى ضيق الوقت المحدد, فان المواطنين المعنيين مطالبون بالإسراع في إيداع ملفاتهم على مستوى الدائرة أو المقاطعة الإدارية التابعين لها لإتمام الإجراءات اللازمة.

وذكرت الوزارة انه تسهيلا لإجراءات المرور على مستوى شرطة الحدود, فان المواطنين المعنيين بالحج سيستلمون جوازاتهم المؤشرة على مستوى مطارات الإقلاع يوم الرحلة.

انطلاق الفوج الأول للحجاج اتجاه البقاع المقدسة من وهران وقسنطينة

من جهة اخرى غادر الفوج الأول للحجاج صبيحة يوم امس الاحد مطار “أحمد بن بلة” الدولي بوهران باتجاه البقاع المقدسة .

و كان ضمن هذه الرحلة الأولى المبرمجة على الساعة الخامسة و20 دقيقة صباحا على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بإتجاه المدينة (المملكة العربية السعودية) مائتين و ثمانية و ثلاثين (238) مسافر (رجال ونساء) من منطقة غرب البلاد منهم 43 حاجا ومرافقين اثنين من وهران.

وبهذه المناسبة أوضح مدير مطار “أحمد بن بلة” الدولي نجيب الله بن شنان لوأج أنه تم برمجة 30 رحلة ل”موسم الحج 2017″ من 6 أغسطس إلى 25 أغسطس الجاري انطلاقا من وهران حيث تتكفل الشركة الوطنية وحدها ب 16 رحلة في حين تتكفل الخطوط الجوية السعودية ب 14 رحلة أخرى”.

و أضاف أنه برمجت الرحلة الثانية اليوم الاثنين على الساعة 17 انطلاقا من المطار الدولي “أحمد بن بلة” بوهران باتجاه المدينة.

و أوضح أن البرنامج يشمل ستة (6) رحلات من 6 إلى 25 أوت لفائدة حجاج ولايات الجنوب الغربي أدرار و بشار مشيرا إلى أنه سيتم ضمان لهم رحلة نحو المطار الدولي بوهران كمحطة قبل الانطلاق نحو البقاع المقدسة.

هذا و أبرز الامين العام لولاية وهران سيد علي مداح الذي اشرف على حفل ذهاب أول فوج من الحجاج الميامين بحضور رئيس المجلس الولائي لوهران و مدير الشؤون الدينية و الاوقاف بالنيابة و مسؤولين من امن الولاية و كذا ممثلين عن الهلال الأحمر الجزائري و الكشافة الاسلامية الجهود الدؤوبة التي يبذلها مختلف الفاعلين من حيث الاستقبال و التوجيه و التنسيق و خدمات اخرى.

و من جهته دعا مدير الشؤون الدينية و الأوقاف مخفي بوخمخم الحجاج الى التحلي بالقيم و الصبر على مدار أداءهم لمناسك الحج.

و يقدر عدد الحجاج لولاية وهران ب 730 حاج حسب مديرية التنظيم و الادارة العامة.

و كان الامين العام للولاية قد اطلع من قبل على أشغال التهيئة الخارجية للفضاء المخصص لاستقبال الحجاج بمطار وهران الدولي يتضمن مستودع بقدرة استيعاب ل 900 سيارة و مزود بنظام الدفع الالي و بنظام جديد للإنارة ومرافق أخرى ضرورية.

قسنطينة: انطلاق أول فوج من الحجاج من مطار محمد بوضياف

..و299 حاجا من مطار محمد بوضياف بقسنطينة

كما غادر أول فوج من الحجاج يضم 299 شخصا بعد ظهر يوم امس الأحد مطار محمد بوضياف الدولي لقسنطينة باتجاه المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) لأداء خامس أركان الإسلام.

و قد توجه هؤلاء الحجاج القادمين من ولايات سطيف و بجاية و جيجل و بسكرة و قسنطينة إلى البقاع الإسلامية المقدسة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و ذلك برفقة أعضاء بعثة الحج الجزائرية المكونة على الخصوص من أطباء و مرشدين لمساعدتهم طيلة فترة الحج.

و يتضمن برنامج الرحلات إلى البقاع الإسلامية المقدسة التي تنطلق من مطار قسنطينة ما مجموعه 19 رحلة من بينها 10 رحلات على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و الباتقي على متن الخطوط الجوية السعودية، حسب ما أوضحته المديرة الجهوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية فوزية عريان مضيفة بأن آخر رحلة انطلاقا من مطار قسنطينة ستكون يوم 24 أوت الجاري.

و سينطلق من مطار محمد بوضياف الدولي باتجاه البقاع الإسلامية المقدسة ما مجموعه 6530 حاجا و حاجة يمثلون ولايات شرق البلاد وفقا لنفس المصدر.

و قد أشرف على حفل انطلاق أول فوج من الحجاج من مطار محمد بوضياف الدولي باتجاه البقاع الإسلامية المقدسة الأمين العام لولاية قسنطينة بن عمر بكوش و ذلك بحضور السلطات المدنية و العسكرية للولاية و كذا ممثلين عن كل من الديوان الوطني للحج و العمرة و المديرية المحلية للشؤون الدينية و الأوقاف حسب ما لوحظ.

نسرين.م