أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية تحدد فيها كيفية إعداد وتمويل الميزانية الأولية للبلديات بعنوان السنة المالية 2019.

وجاء في التعليمة بأن الصعوبات المالية التي عرفتها بعض البلديات خلال السنتين الأخيرتين، أدت إلى بروز ميزانيات عاجزة تمت موازنتها بإعانات استثنائية، مضيفة، أنه من أجل تحقيق التوازن الميزانياتي، أمرت الوزارة بالالتزام بالحد الأدنى للإعانات المقدمة لفائدة الجمعيات والمنظمات، وهذا بمنح الإعانات التي تفوق 03 بالمائة من الإيرادات الجبائية لفائدة الجمعيات.

و شددت التعليمة على إعطاء الأولوية للتكفل بالنفقات الإجبارية، خاصة أجور الموظفين والأعباء الاجتماعية، فواتير استهلاك الطاقة.بالإضافة لتسديد ديون البلديات اتجاه المؤسسات العمومية كسونلغاز، الجزائرية للمياه، النشر والإشهار، مراكز الردم التقني، مؤسسات النظافة.

هذا وحددت وزارة الداخلية مبلغ 55 دينار، كثمن للوجبة المدرسية لأطفال الجنوب و45 دينار بالنسبة لولايات الشمال وأكدت أن المبلغ يمكن تعديله بالزيادة أو النقصان، وهذا بفتح اعتماد مالي مسبق أو بالميزانية الإضافية بعد الإشعار النهائي للاعتمادات.

من جهة أخرى ألزمت وزارة الداخلية رؤساء البلديات بتعميم استعمال الطاقة الشمسية بداية من 2019.

فلة سلطاني