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وزارة الداخلية تخصص 1200مليار سنتيم لانجاز المشاريع التنموية

Djalila Rezzaki 22 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 48 زيارة

 منح وزير الداخلية، نور الدين بدوي، ولاية ميلة، مبلغ 1200 مليار سنتيم، كميزانية خاصة بإنجاز المشاريع التنموية

وحسب بيان ولاية ميلة، ستوجه الميزانية لفائدة المواطنين، لإيصال المياه الشروب، وإصلاح الطرقات والتهيئة الحضرية، وإعادة الاعتبار للمدارس الابتدائية، وانجاز المطاعم المدرسية

بالإضافة إلى ربط وإيصال الكهرباء والغاز إلى الكثير من التجمعات السكانية، واقتناء الحافلات لنقل تلاميذ المدارس

وأشارت أن الإعتمادات المالية، جاءت وفق طلب مقدم من طرف الوالي، عمير محمد، لوزير الداخلية، الذي استجاب للطلب، إيمانا منه بضرورة التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين ظروفهم

رزاقي.جميلة

عن Djalila Rezzaki

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