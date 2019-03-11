أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، على ضرورة تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية قصد ضمان التحضير الأمثل للانتخابات الرئاسية، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن دحمون، نوه خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية لوزارة الداخلية بخصوص مختلف المشاريع القطاعية الجارية، خصت بالدراسة والنقاش ما تعلق بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل، بالتقدم الجيد في مجال عصرنة النسق الانتخابي واستغلال الوسائط التكنولوجية، مؤكدا على ضرورة تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية قصد ضمان التحضير الأمثل لهذا الموعد الانتخابي الهام.

وجدد ذات المسؤول، خلال الاجتماع الذي تناول مختلف الجوانب اللوجستية والتحضيرية للعملية الانتخابية داخل الوطن وكذا العمليات الجارية للتحضير لانتخاب الجالية بالخارج والتكفل ببعثات الملاحظين الدوليين، التذكير بضرورة العمل على تقريب مراكز التصويت من المواطنين من خلال المراكز الجديدة التي تم استحداثها لاسيما في المناطق السكنية الجديدة، وكذا الأمر بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج، ملحا على أهمية مواصلة الدورات التكوينية الجارية بالنسبة لمؤطري العملية الانتخابية، وذكر الأمين العام بالتعليمات القاضية بضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء لاسيما الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وكذا تسهيل عمل بعثات المراقبين الدوليين وتمكينها من أحسن ظروف الإقامة بالجزائر.

رزاقي.جميلة