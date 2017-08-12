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وزارة الداخلية تامر الولاة بحماية الائمة

ردا على الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤخرا:
وزارة الداخلية تامر الولاة بحماية الائمة

eldjazair 12 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 32 زيارة

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها يوم امس السبت أنها اتخذت “بصورة آنية كل الاجراءات اللازمة” بخصوص الاعتداءات التي تعرض لها بعض الأئمة مؤخرا, مبرزة أن هذه الاعتداءات تبقى “معزولة”.
وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنها “واعية بالانشغالات الأخيرة لأئمتنا بخصوص الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤخرا بالضرب والشتم, والتي تبقى معزولة”.
وتؤكد الوزارة بأنها “اتخذت بصورة آنية كل الاجراءات اللازمة أمام هذا الوضع, وذلك بإسداء أوامر مستعجلة للسيدات والسادة الولاة وكذا مصالح الأمن الوطني قصد ضمان أمن وسكينة أئمتنا وتوفير لهم كل الحماية والظروف المواتية من أجل ممارسة مهامهم النبيلة”.
نسرين.م

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