أكد المفتش بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، شكيب العيدي، أن الوزارة بصدد التحضير لمراجعة قانون الجباية المحلية،و قال العيدي في هذا الصدد :”نحن نعد لقانون الجباية المحلية ،و التي هي معقدة جدا و نعمل على تبسيطها لكي يكون للمسير المحلي ألية بسيطة و فعالة للتحكم ” وقال في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى أن هذا من أجل تفعيل دور الجماعات المحلية اقتصاديا يجب تسطير برامج فعالة من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة و المستثمرين.

وفي هذا الشأن اعتبرت المديرة الفرعية بوزارة الداخلية نهلة خداش أن “تحدي المجالس المنتخبة الجديدة هو التأقلم مع الوضع الراهن الاقتصادي الحساس و الوضع الاجتماعي و كذا تحديد الرؤية في هذا الدور الهام الذي ينتظرها في المسار التنموي من أجل ترقية التوجه الاقتصادي الجديد و ذلك من أجل إيجاد نشاطات تدر موارد جديدة تكون خلاقة للثروة”.

و أضافت خداش ” في هذا الإطار تعمل دائرتنا الوزارية على مراجعة قوانين البلدية و الولاية و من بين هذه المبادئ تحرير المبادرات الاقتصادية و ترقية المؤسسات و مرافقتها من أجل توسيع نشاطاتها على المستوى المحلي”.

هذا و قد أكد المشاركان في الحصة أن تسيير الجباية المحلية كانت معقدة جدا و أن إعادة النظر في هذا القانون تأتي في إطار تبسيط الأمور و توفير آليات تسيير أكثر فعالية المنتخبين المحليين.

و تعمل وزارة الداخلية على تعديل قانون الجباية و تفعيله و ذلك من أجل تعويض مداخيل الخزينة و التي كانت تعتمد عليها الجماعات المحلية بالدرجة الأولى كما تعمل الداخلية على تعزيز دور الجماعات المحلية و تحرير البلديات على حسب الحاجيات عبر تعديل القوانين التي تساهم في تشجيع المبادرات و دعم الاقتصاد الوطني.

رزاقي جميلة