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وزارة التعليم العالي: “لا تقليص في المنح الدراسية”

بعد الإشاعات التي أطلقت عشية الدخول الجامعي 2017:
وزارة التعليم العالي: “لا تقليص في المنح الدراسية”

eldjazair 17 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 11 زيارة

فندت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، من أن تكون قد غيرت في المنح الدراسية، في جميع الأطوار، لتكون بذلك نفت بشكل قطعي ما نشر في شبكات التواصل الاجتماعي حول تقليص المنح الدراسية.
و جاء في بيان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،تحوز”الجزائر” نسخة منه، تعلم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي كافة الطلبة بمختلف أطوار التعليم و التكوين العاليين أن المنح الدراسية في كل الأطوار لم يحدث عليها أي تغيير و أن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من تقليص في المنح الدراسية لا أساس لها من الصحة “و تضيف الوزارة الوصية على الطلبة الجزائريين ” تكذب تكذيبا قاطعا هذه الإشاعات التي أطلقت عشية الدخول الجامعي 2017″.
رزاقي جميلة

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