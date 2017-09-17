فندت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، من أن تكون قد غيرت في المنح الدراسية، في جميع الأطوار، لتكون بذلك نفت بشكل قطعي ما نشر في شبكات التواصل الاجتماعي حول تقليص المنح الدراسية.

و جاء في بيان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،تحوز”الجزائر” نسخة منه، تعلم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي كافة الطلبة بمختلف أطوار التعليم و التكوين العاليين أن المنح الدراسية في كل الأطوار لم يحدث عليها أي تغيير و أن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من تقليص في المنح الدراسية لا أساس لها من الصحة “و تضيف الوزارة الوصية على الطلبة الجزائريين ” تكذب تكذيبا قاطعا هذه الإشاعات التي أطلقت عشية الدخول الجامعي 2017″.

رزاقي جميلة