أكد المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين غوالي أن رزنامة التسجيلات الجامعية بالنسبة للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا لحساب السنة الجامعية 2017-2018 ستمتد من 1 إلى غاية 16 أوت المقبل.

وأوضح غوالي في تصريح للصحافة أن” فترة التسجيلات الأولية حددت في الفترة الممتدة ما بين 1 إلى 5 أوت المقبل، وتتمثل في التسجيلات الأولية وتأكيد التسجيلات الأولية، بعدها تنطلق فترة المعالجة الآلية لكل الطلبات المحصل عليها ابتداء من الـ6 أوت ليتم الإعلان عن نتائج التوجيه الأولية مساء يوم الـ11 من الشهر ذاته”.

وأكد نفس المسؤول أن الوزارة “قد راعت أربع حالات يمكن أن يقع فيها الطلبة أثناء عمليات التسجيل، تتمثل الأولى في حصول الطالب على الاختصاص الراغب فيه، بعدها يتحضر للتسجيل الإداري الذي يتم شهر سبتمبر أما الحالة الثانية فتتمثل في عدم حصول الطالب على أي اختيار بمنحه فرصة أخرى لإعادة توجيههم، و الحالة الثالثة في اختيار فئة من الطلبة لاختصاص يشترط إجراء مقابلة على غرار المدارس العليا للأساتذة و المدارس التطبيقية فاذا نجح الطالب في المقابلة يتم تثبيت توجيهه أما إذا لم ينجح تمنح له فرصة أخرى لتقديم طلب جديد للتوجيه أما الوضعية الرابعة فتتمثل في حصول الطالب على التخصص الراغب فيه في غير المدينة التي يرغب في متابعة دراسته بها بحيث يتم منحه فرصة ثانية للاختيار”، مبرزا أن جميع هذه العمليات تتم عبر الأرضية الإلكترونية المخصصة للتسجيلات الجامعية.

وأبرز غوالي أن إجراء المقابلات بالنسبة للحالات الخاصة حدد في الفترة الممتدة ما بين 12 و 13 أوت المقبل في حين يتم دراسة الحالات الخاصة يومي 14 و 15 من الشهر المقبل، مؤكدا على أن كل الناجحين الجدد في البكالوريا يتحصلون على التوجيه الخاص بهم يوم 16 أوت 2017.

هذا و أتاحت الوزارة للطلبة الجدد إمكانية التسجيل للإيواء بالإقامة الجامعية عبر أرضية الكترونية للإيواء سيتم إدراجها لأول مرة بالنسبة للدخول الجامعي المقبل و ذلك في 16أوت المقبل ـيضيف غوالي ـ

كما تنطلق عملية استقبال الطلبة في شهر سبتمبر المقبل بعد عيد الأضحى المبارك على مستوى الجامعات التي وجهوا إليها، سواء من أجل استكمال ملفات الإيواء أو التسجيلات الإدارية أو من أجل مراعاة وضعية بعض الطلبة المتعلقة أساسا بتغيير مقر الإقامة بسبب “الزواج أو تغيير مقر إقامة الوالدين”، حيث أشار ذات المتحدث إلى أن التغيير مسموح به عبر أرضية الكترونية تفتح في بداية من 5 إلى 06 سبتمبر و يتم دراسة هذه الطلبات من 7 إلى 09 سبتمبر على تُعرف النتيجة في يوم الـ9 سبتمبر، وحدد تاريخ التسجيلات النهائية للطلبة الجدد ما بين 10 إلى 14 سبتمبر المقبل، ليكون الدخول الجامعي بالنسبة لهم في 17 سبتمبر المقبل في حين حدد بالنسبة للطلبة الجامعيين القدامى في 05 من نفس الشهر.

وفاء مرشدي